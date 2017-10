Austin – WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton geht als Top-Favorit in das Formel-1-Rennen von Austin am Sonntag. Der britische Mercedes-Pilot kann auf den vorzeitigen Gewinn seines vierten WM-Titels hoffen. Bei Herausforderer Sebastian Vettel riss die Serie von Problemen auch in den USA nicht ab: Vor dem Abschlusstraining am Samstag sah sich Ferrari zu einem Chassiswechsel gezwungen.

Am Freitag hatte der 30-jährige Deutsche über ein seltsames Gefühl im Cockpit geklagt und sich ins Kiesbett gedreht. Ein Ferrari-Sprecher sagte, dass die Mechaniker keinen Schaden festgestellt hätten. Dennoch wurde aus Vorsichtsmaßnahme eine neue Sicherheitszelle montiert. Die Rennkommissare wollten das umgebaute Auto vor dem Abschlusstraining überprüfen. Der Chassiswechsel ist im Rahmen des Regelwerks erlaubt.

In der Gesamtwertung liegt Vettel vier Rennen vor Schluss 59 Punkte hinter Hamilton. Der Brite könnte am Sonntag die letzten Zweifel am nächsten WM-Triumph beseitigen, wenn er gewinnt und Vettel nicht besser als Sechster wird. Wird Hamilton Zweiter, Vettel nicht besser als Neunter und Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas nicht Erster, steht der 32-Jährige ebenfalls als Weltmeister fest. Auf dem Circuit of the Americas in Texas hat Hamilton schon viermal gewonnen. (APA) Alle Ergebnisse und WM-Stände findet ihr in unserem Formel-1-Daten-Center: