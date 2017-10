Wien – Der Internationale Tennisverband (ITF) hat vor rund zwei Wochen eine kleine „Revolution“ im traditionellen Davis Cup angekündigt. Vorerst nur in den Zonen unterhalb der Weltgruppe werden 2018 Länderkämpfe nur noch an zwei Tagen und nur noch auf zwei Gewinnsätze ausgetragen. Dominic Thiem ist mit dieser Änderung zwar nicht unzufrieden, doch für ihn ist es nicht der Weisheit letzter Schluss.

„Ich bin schon damit zufrieden, aber es ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Termine ändern sich dadurch nicht“, erklärte Thiem im Vorfeld seines Heimturniers in Wien gegenüber der APA. Vorteile sieht der 24-jährige Weltranglisten-Sechste für die Spieler, wenn sie einen Tag früher zu den Turnieren nach dem Länderkampf anreisen können und auch darin, dass der Kapitän nun fünf statt bisher vier Spieler nominieren kann. „Das ist sicher sehr gut. Aber die Problematik, dass es wahrscheinlich nie perfekt in den Terminkalender passt, ist damit natürlich nicht gelöst.“

Denn zwei Davis-Cup-Termine sind unmittelbar nach den anstrengenden Grand-Slam-Turnieren in Australien und den USA angesetzt und bei dementsprechenden Auslosungspech kann das gleich die nächste weite Auslandsreise bedeuten.

Gelungener Laver Cup

Wie gut ein Teambewerb funktionieren kann, hat zuletzt der neu geschaffene Laver Cup gezeigt. Thiem war u.a. mit Roger Federer, Rafael Nadal und auch Alexander Zverev im September in Prag im Team Europa. „Das war eine super Erfahrung. Es war überhaupt keine Exhibition, es war richtig Ernst wie ein normales Turnier oder ein normaler Davis Cup. Das war sehr gelungen“, erzählte Thiem. Die Tatsache, dass die Superstars Federer und Nadal ihn auch bei seinem Match angefeuert und sogar teilweise gecoacht haben, hat Thiem nicht überrascht. „Ich habe erwartet, dass das jeder komplett ernst nimmt. Das ist die einzige Chance, dass die Veranstaltung wirklich was wird, auch auf lange Sicht gesehen.“

Auch dort war u.a. ein anderer Modus angewandt worden, der Entscheidungssatz wurde etwa nur als Champions-Tiebreak gespielt. Schon in zwei Wochen wird beim neuen ATP-Saisonfinale für Spieler bis 21 Jahre, den „Next Gen ATP Finals“ in Mailand, eine ganze Reihe von Neuheiten getestet: Sätze bis vier Games, elektronische Linienrichter, ein Netzroller beim Aufschlag zählt usw.

Änderungen nie auf ATP-Tour

Wiens Topstar Alexander Zverev steht als klarer Sieger dieser Wertung fest. Der auch erstmals für die ATP Finals in der Londoner O2-Arena nur eine Woche später qualifizierte Deutsche überlegt noch, ob er beide Events spielen soll. „Ich tendiere zu einer Entscheidung“, sagte er in Wien. Ob er sich eher auf London konzentrieren möchte? „Genau, aber zu 100 Prozent bin ich mir noch nicht sicher, weil es ist das erste Mal, dass in Mailand so ein Turnier stattfindet. Die ATP versucht die NextGen zu promoten und natürlich möchte ich da so viel helfen wie möglich.“

Vom dort getesteten Regulativ hält der 20-jährige Hamburger, der in diesem Jahr schon fünf Titel gewonnen hat, allerdings wenig. „Es ist gut, dass sie es ausprobieren, aber die (Änderungen) werden aus meiner Sicht nie auf die ATP-Tour kommen. Die Sätze bis vier Spiele, werden, denke ich, nie Realität werden. Andere Sachen wie keine Linienrichter oder kein Netz beim Aufschlag (Netzroller zählt, Anm.) ist für mich ein bisschen Schwachsinn. Das Einzige, was gut ist, ist vielleicht die shot-clock, die wir dort haben. Das kann was Gutes sein.“ Bei Letzterem ermöglicht ein Countdown, dass sich die Spieler zwischen den Ballwechseln und Aufschlägen nicht zu viel Zeit nehmen.

Mehr Top-Spieler anlocken

Mit den Änderungen im Davis Cup hat sich Zverev nicht so sehr beschäftigt. „Wir sind in der Weltgruppe, deswegen habe ich davon nichts gehört“, sagte Zverev lachend, sieht aber Positives. „Ich denke, es würden mehr Topspieler mitspielen. Es würde vom Plan her besser reinpassen. Nach einem Grand Slam möchtest du nicht fünf Tage später wieder drei Tage lang fünf Sätze spielen.“ Ihm selbst sei es im vergangenen Februar so gegangen. „Dann habe ich die Woche darauf sogar noch das Turnier in Montpellier gewonnen, aber danach war ich fertig“, erinnerte sich Zverev. Bei dementsprechendem Erfolg soll die Weltgruppe 2019 übrigens das gleiche Regulativ erhalten.

Zverevs Erfolge haben neben jenen von Angelique Kerber bei den Damen in Deutschland für einen Aufschwung gesorgt. „Angi hat viel damit zu tun, vielleicht ich auch ein bisschen. Ich hoffe, es kann wieder zurück zu den Zeiten von Becker und Stich kommen, aber ich und Angi sind noch weit davon entfernt.“

Auch wenn es für Zverev bei den Majors noch nicht so geklappt hat, so richtig unzufrieden war er nur in New York. „Ich war enttäuscht nach dem Match, weil ich vor den US Open einer der besten Spieler auf der Welt war. Meine Leistung war halt zu schlecht.“ Dennoch kann er im Finish der Saison im Ranking noch weiter nach oben klettern, der Dritte im Race bzw. Fünfte im ATP-Ranking. „Ich habe eine gute Chance, dass ich das Jahr als Nummer 3 beende.“ Nach den ATP-Finals in London gibt es für Zverev nur eines: „Ja. Danach bin ich auf den Malediven.“ (APA)