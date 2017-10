Die Houston Astros stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in der Finalserie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga (MLB). Das entscheidende siebente Spiel der Halbfinalserie gegen die New York Yankees gewannen die Texaner am Samstag (Ortszeit) 4:0. In der Best-of-7-Serie setzte sich das Team mit 4:3 durch. Zuletzt stand Houston im Jahr 2005 in der World Series.

Damals zogen die Astros gegen die Chicago White Sox den Kürzeren. In der diesjährigen World Series treffen die Houston Astros auf die Los Angeles Dodgers. Das Team aus Kalifornien hatte im Halbfinale Titelverteidiger Chicago Cubs mit 4:1 besiegt. Das erste Spiel findet am Dienstag (Ortszeit) im Dodger Stadium in Los Angeles statt. (APA)