Innsbruck - Die Favoriten haben es bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres 2017 ins Finale geschafft. Vorjahressieger Marcel Hirscher könnte die prestigeträchtige Auszeichnung damit als zweiter Athlet nach Hermann Maier zum vierten Mal erhalten. Das gaben die Organisatoren am Montag in einer Pressekonferenz bekannt.

Neben Skistar Hirscher schafften es auch Skispringer Stefan Kraft, Tennis-Star Dominic Thiem, Basketballer Jakob Pöltl und Darts-Profi Mensur Suljovic in die Top-5 der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl. Der Sieger wird am 2. November bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien präsentiert. Fußballer befindet sich bei den Männern keiner unter den Finalisten, auch nicht der zweimalige Gewinner David Alaba.



Bei den Damen geht die Trophäe entweder an Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Snowboarderin Anna Gasser, Fußball-Torfrau Manuela Zinsberger, Leichtathletin Ivona Dadic oder Ruder-WM-Medaillengewinnerin Magdalena Lobnig. Als Mannschaft des Jahres schafften es das ÖFB-Frauennationalteam, die ÖSV-Biathlon-Herren, die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst, Salzburgs Fußball-U19-Team und Eishockey-Meister Vienna Capitals ins Finale. (APA)