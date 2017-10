Wien – Was Dominic Thiem, Dennis Novak und Sebastian Ofner gemeinsam haben? Sie vertreten ab heute Österreich beim Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle. Sie teilen sich zudem mit Günter Bresnik – mehr oder weniger – einen Trainer und Mentor. Und drittens trainieren sie alle im Leistungszentrum Südstadt, das von der Steirer Tennis-Legende Thomas Muster gestern hart kritisiert wurde. „Manchmal glaube ich, mein Hund hat ein besseres Leben, als manche, die in der Südstadt trainieren“, schoss Muster, 50, ehemals Nummer eins der Welt, scharf gegen die dortigen Bedingungen. Das wollte der dortige Trainer und Akademie-Leiter Bresnik nicht so stehen lassen. Im TT-Interview nahm sich der 56-jährige Wiener auch bei Österreichs Damen-Krise wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Herr Bresnik, Thomas Muster hat die Bedingungen in der Südstadt kritisiert. Teilen Sie diese Meinung?

Günter Bresnik: Ich finde es nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Wir haben einen Hartplatz, einen Sandplatz. Wir haben saubere Umkleidekabinen, ein Fitnesscenter, eine Laufbahn, ein Schwimmbad – wir haben alles da, was man braucht. Es ist nach wie vor das beste Leistungszentrum, das es in Österreich gibt.

Robert Groß (Präsident des Österreichischen Tennisverbandes, Anm.) hatte im August in Kitzbühel angekündigt, dass das Leistungszentrum für 500.000 Euro saniert werden soll. Wie notwendig ist das?

Bresnik: Ich finde es gar nicht notwendig. Ich finde es aber schwach, wenn sich ein Verband auf die Räumlichkeiten rausreden muss. Im Freien und in der Halle haben wir alles, Sand- und Hartplatz, unmittelbar daneben ist eine Schule. Es ist alles da. Die Gründe liegen nicht in den Räumlichkeiten, sondern an den Leuten, die darin arbeiten. Ein anderer Bodenbelag? Ein anderes Licht in der Halle? Das ist alles wurscht. Bei den 8- bis und 14-Jährigen muss richtig gearbeitet werden. Ich kann bessere Trainer hingeben, aber die Räumlichkeiten muss ich nicht ändern.

Viele vom ÖTV geförderte Damen, die aufgrund der schlechten Ergebnisse scharf in die Kritik geraten sind, trainieren hingegen im Leistungszentrum Linz ...

Bresnik: ... es ist eine absurde Idee, Damen und Herren nach Räumlichkeiten zu trennen. Das ist idiotisch. Ebenso absurd ist die Trennung nach Geschlecht.

Robert Groß schätzt Sie als großen Tennis-Kenner – haben Sie ihm gegenüber Ihre Bedenken schon geäußert? Bresnik: Ich sage es immer wieder, aber es ändert sich deshalb auch nichts. Es ist mir unerklärlich, wieso nichts getan wird. In Linz bringen sie nichts zusammen – das sage ich laut und deutlich. Und wenn sich ein Trainer auf Verbandskosten mit einer einzelnen Spielerin beschäftigen kann und es kommt nichts dabei raus, muss das in Frage gestellt werden.

Jürgen Waber, in Linz unter anderem Trainer von Barbara Haas, sagt: Es gibt in Österreich bei Mädchen zu wenig Interesse am Tennis.

Bresnik: Das stimmt nicht. Das kann ich von 16- oder 17-Jährigen behaupten. Aber nicht von Zwölfjährigen. Die Fehler werden früher gemacht. Und ich fördere doch nicht irgendwelche 20-jährigen Spielerinnen, damit sie in der Weltgeschichte herumfahren und nichts zusammenbringen. Um die kümmere ich mich nicht, da sollte kein Cent hinfließen. Aber ich kann die Acht- bis Zwölfjährigen so ausbilden, dass sie mit 15, 16, 17 was wollen.

In diesem Alter fallen die Damen anscheinend weg ...

Bresnik: Die Trainer jammern immer, dass ihnen die Spieler davonrennen. Dabei sollten sie lieber überlegen, wieso das so ist. Mir ist in dem Alter noch keine davongelaufen.

Noch einmal zurück in die Stadthalle – Dominic Thiem trifft in Runde eins auf Russlands Jungstar Andrej Rublew. Wie gut ist Thiem momentan drauf?

Bresnik: Ich finde, dass er gut spielt. Es war klar, dass es in Wien nur eine schwierige Auslosung geben kann. Rublew ist einer, gegen den kann er auch verlieren, wenn er gut spielt.

Und wie steht es um Ofner und Novak?

Bresnik: Ofner hat zuletzt gut gespielt, nur die Ergebnisse passten nicht. Das Verhältnis zwischen Turniere und Training war schlecht, aber das muss er noch lernen. Novak hat jetzt zwei Top-100-Spieler geschlagen, er ist gut drauf. Dass er um Rang 250 der Welt steht, verwundert mich sehr.

Das Gespräch führte Roman Stelzl