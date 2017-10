Die Los Angeles Dodgers haben das erste Spiel der World Series für sich entschieden. Das Team aus Kalifornien besiegte die Houston Astros am Dienstag zum Auftakt der Finalserie der Major League Baseball (MLB) bei einer Außentemperatur von rund 40 Grad zu Hause mit 3:1.

Justin Turner sorgte mit seinem Homerun im sechsten Inning für die Vorentscheidung. Vater des Sieges war aber Star-Pitcher Clayton Kershaw, der in sieben Innings gleich elf Strikeouts erzielte - und nur drei Hits zuließ. „Es hat sich gut angefühlt“, erklärte Kershaw nach seinem ersten World-Series-Auftritt.

In der „best of seven“-Serie stellten die Dodgers auf 1:0. Die zweite Partie geht am Mittwoch ebenfalls in Los Angeles über die Bühne. (APA)