Rom, Innsbruck - Das Foto ist weltberühmt. Es zeigt die 13-jährige Anne Frank, lächelnd. Nur zwei Jahre später war das jüdische Mädchen, welches durch ihr Tagebuch bekannt und zu einem Symbol gegen die Gräuel der Nazis geworden ist, tot - ermordet im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wozu Fans des italienischen Erstligisten Lazio Rom das Bild missbraucht haben, sorgt in Italien und weit darüber hinaus für Entsetzen.

Das war passiert: Anhänger des Vereins haben am vergangenen Wochenende nach dem 3:0-Sieg über Cagliari Calcio Sticker mit dem Bild Anne Franks im römischen Olympiastadion verteilt. Mithilfe von Photoshop wurde das Trikot des Stadtrivalen AS Rom eingefügt. Zusätzlich sollen laut italienischen Medienberichten auch Aufkleber mit antisemitischen Sprüchen aufgetaucht sein. Via Facebook und Twitter wurde der Vorfall bekanntgemacht.

Verband will untersuchen, kritische Stimmen aus Brüssel



Wie die Gazzetta dello Sport, Italiens größte und einflussreichste Sportzeitung, am Montag berichtete, hat sich bereits der italienische Fußballverband FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in der Sache eingeschaltet. Man wolle den Vorfall untersuchen, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Verbandspräsident Carlo Tavecchio hat die Aktion der Lazio-Fans aufs Schärfste kritisiert. Sie hätten ein "unsägliches Verhalten" an den Tag gelegt, sagte der Funktionär der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Italiens Ministerpräsident sprach in dem Zusammenhang von "purer Unmenschlichkeit". Und auch aus der höchsten politischen Ebene Europas hagelt es Kritik an den römischen Fans. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, der selbst aus der italienischen Hauptstadt stammt, sagte am Dienstag zu Beginn der Plenarsitzung in Brüssel: "Anne Frank als Beleidigung gegenüber einer anderen Gruppe einzusetzen, halte ich für sehr schwerwiegend. Ich glaube, der Antisemitismus muss als schreckliche Erfahrung der Geschichte der Vergangenheit angehören."

Die Präsidentin der jüdischen Gemeinde in Rom, Ruth Dureghello, schrieb auf Twitter: "Das ist keine Kurve, das ist kein Fußball, das ist kein Sport. Raus mit den Antisemiten aus den Stadien."



Eine "kleine Zahl von Unbedachten"



Bei Lazio Rom zeigte man sich entsetzt. Wenngleich die Verantwortlichen mit dem Verweis auf die Täter das Gesamtbild des Vereins zu schonen versuchen. Es seien die altbekannten Ultras, die sogenannten "Irriducibili" (Unbeugsamen), gewesen, welche für die Aktion Schuld tragen würden. Ein Sprecher des Clubs sprach von einer "kleinen Zahl von Unbedachten".

Auch wenn es noch nicht bewiesen ist: Die Theorie scheint mehr als plausibel. Einerseits haben sich die "Irriducibili" nicht von dem Vorfall distanziert, sondern nur verlautbaren lassen, dass sie "verwundert" über die Reaktionen seien.

Rassistische Gesänge und der römische Gruß



Andererseits waren die "Fans" schon in der Vergangenheit mit rassistischen und antisemitischen Ausfällen aufgefallen. So blieb erst am vergangenen Spieltag die Nordkurve des Stadions leer; wegen rassistischer Gesänge wurden die Ultras für das Spiel ausgeschlossen.

Außerdem machten sie vor wenigen Tagen negativ auf sich aufmerksam, weil sie T-Shirts mit der Aufschrift "FCK ISIS" trugen und den faschistischen römischen Gruß - im deutschsprachigen Raum vor allem als Hitler-Gruß bekannt - zeigten.

"Wir alle sind Anne Frank"



Als Reaktion auf antisemitische Aufkleber wird es nun in allen Fußball-Ligen Italiens bei den nächsten Spielen eine Schweigeminute mit der Lesung einer Passage aus dem Tagebuch von Anne Frank geben.

Von Seiten Lazio Roms sollen ab jetzt zudem 200 Anhänger jährlich das Konzentrationslager von Ausschwitz besuchen - auf Vereinskosten, um die Erinnerung an den Holocaust aufrecht zu erhalten. Präsident Claudio Lotito legte am Dienstag gemeinsam mit Spielern und Funktionären vor einer Synagoge in Rom einen Blumenkranz für die Opfer der Nazi-Gräuel nieder.

Besonders große und positive Resonanz gab es für einen Artikel in der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Das linksliberale Medium titelte: "Siamo tutti Anna Frank" ("Wir alle sind Anne Frank"). Der Spruch ging daraufhin als Hashtag in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter viral. (bfk, APA)