Der Niederösterreicher Jurij Rodionov hat sein Auftaktspiel beim Masters der Tennis-Junioren in Chengdu in China glatt verloren. Der 18-Jährige unterlag am Mittwoch dem Finnen Emil Ruusuvuori in 42 Minuten 0:6,2:6. Im Parallelspiel der Gruppe Shuai gewann der Chinese Wu Yibing gegen den Serben Marko Miladinovic 6:4,6:3. Die Top Zwei der beiden Vierer-Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. (APA)