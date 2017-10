Von Daniel Suckert

Innsbruck — Die Diskussion ist alt. Und trotzdem trifft sie das augenblickliche Dilemma, in dem sich die Formel 1 befindet. Halo-System („Sicherheitsbügel"), asphaltierte Auslaufzonen und zu viele ausgesprochene Strafen — das ist nicht nur dem Ex-Champion und Aufsichtsratsboss von Mercedes, Niki Lauda, ein Dorn im Auge. Die Zeitstrafe der Kommissare beim USA-Rennen gegen Max Verstappen (NED/Red Bull) goss wieder Öl in die hitzige Diskussion.

Eigentlich hätte man mit dem Automobilverband FIA ausgemacht, dass die Zügel gegenüber den besten Piloten der Welt lockerer geführt werden sollen. „Sechs Monate ging das gut, aber diese Entscheidung gegen Verstappen ist die schlechteste, die ich je gesehen habe", polterte Lauda. „Sie greifen wegen nichts ein. Es war ein normales Überholmanöver!"

Unnötige Strafenflut

Verstappen hatte in der letzten Runde in Austin (Texas/USA) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) überholt und dabei kurz die Strecke verlassen. Die Renn-Stewards sahen das als Vergehen, obwohl Renndirektor Charlie Whiting es im Vorfeld erlaubt hatte.

Dass es überhaupt zu dem Überholmanöver kam, ist auch den asphaltierten Auslaufzonen geschuldet. Die dienen der Sicherheit, haben jedoch dazu geführt, dass die Fahrer immer wieder gerne abkürzen. Das wiederum führt zu einer (unnötigen) Strafenflut.

Geht es nach Lauda und auch einigen Stars wie Lewis Hamilton (GBR), sollte man besser heute als morgen wieder zum guten alten Kiesbett zurückkehren. Dadurch wären sämtliche Debatten rund um die Abkürzungen im Keim erstickt und die Anforderungen an die PS-Stars wären noch höher.

An den Auslaufzonen wird die FIA jedoch auf jeden Fall festhalten. Was das Thema Strafen betrifft, werden die Formel-1-Teams nun beim nächsten Treffen der Strategiegruppe noch einmal ausholen. Man will Situationen wie in Austin nicht mehr erleben, damit Verstappen und Co. weiterhin für unterhaltsame Überholmanöver belohnt und nicht bestraft werden. Lauda: „Wir dürfen das sicher nicht wieder so machen."