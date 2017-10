Wien – Müde und mit einem dicken Eisverband um sein rechtes Knie erschien der Vorjahres-Finalist am Mittwochabend zur Pressekonferenz. „Keine Sorge, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme“, beruhigte Jo-Wilfried Tsonga die Medien lächelnd. 2:11 Stunden hatte er zuvor benötigt, um den aufstrebenden Russen Karen Chatschanow mit 6:7(2),6:4,6:3 in die Schranken zu weisen.

Der als Nummer 8 gesetzte Franzose trifft am Donnerstag (nicht vor 17 Uhr) auf den Bosnier Damir Dzumhur. Nach dem Achtelfinale des Niederösterreichers Dennis Novak gegen den Briten Kyle Edmund (2. Match nach 13.00) bzw. vor dem zweiten Auftritt des als Nummer zwei gesetzten Lokalmatadors Dominic Thiem gegen Richard Gasquet (FRA/nicht vor 19 Uhr).

„Ab dem zweiten Satz immer besser gespielt“

Der Weltranglisten-15. und Wien-Sieger 2011 hat damit die erste Hürde auf dem Weg zum möglichen Viertelfinal-Schlager gegen den topgesetzten Alexander Zverev genommen.

Der Verband um sein rechtes Knie sei jedenfalls kein Grund zur Besorgnis: „Ich habe es auch die ganze letzte Woche gemacht und dann das Turnier gewonnen“, sagte Tsonga, der aber zugab, dass er schon müde ist. „Ja, es war heute sehr schwer, aber ich habe gekämpft und gewonnen. Es war ein bisschen schwierig, mit meinen Nerven zurechtzukommen, weil ich eben müde war“, so der 32-jährige Franzose, der in diesem Jahr schon vier Turniere (Rotterdam, Marseille, Lyon und Antwerpen) gewonnen hat. Sein erster Satz sei nicht gut gewesen. „Ab dem zweiten Satz habe ich dann immer besser gespielt und mich an den Court gewöhnt.“

Es sind gar nicht so sehr die guten Erinnerungen an Wien in Sachen Erfolgsbilanz (Titel 2011, Finale 2016), die ihn in Wien beflügeln, meinte der als Nummer 8 gesetzte Franzose. „Was mir sehr hilft, ist, dass ich hier immer sehr willkommen bin. Turnierdirektor Herwig (Straka) ist immer sehr nett zu mir und auch die Fans, die mich hier immer unterstützt haben, haben mir heute Energie gegeben.“

Vierfacher Turniersieger 2017 denkt nicht an London

Bei den großen Turnier hat es abgesehen vom Viertelfinale bei den Australian Open für Tsonga nicht nach Wunsch geklappt. „Ich habe das Jahr gut begonnen, aber dann haben wir ein Baby bekommen“, erzählte Tsonga lächelnd. „Es war schwierig für mich, mich für Roland Garros und Wimbledon vorzubereiten, aber es war für mich wichtig, diesen Moment zu erleben“, erklärte der Jung-Papa, dessen Sohn Shugar am 18. März geboren wurde.

Seither ist der Abschied von zu Hause schwerer geworden. „Ja, das ist nicht einfach. Aber ich realisiere jedes Jahr mehr, dass ich Tennis wirklich mag. Ich hoffe, dass ich lange spielen kann.“ Trotz des Aufschwungs nach den verpatzten US Open (Erstrunden-Aus) denkt er nicht an die ATP World Tour Finals, für die er sich bei ganz starken Auftritten in Wien und Paris noch qualifizieren könnte. „Um ehrlich zu sein, das ist sehr weit weg. Ich konzentriere mich auf nächste Match.“

Sollte es mit London nichts mehr werden, ein großes Highlight hat Tsonga auf jeden Fall noch: Vom 24. bis 26. November empfängt Frankreich in Lille Belgien zum Davis-Cup-Finale. In Wien wollte er dazu gar nichts sagen, weil er sich ganz auf das Jetzt konzentrieren wolle. Noch vor wenigen Tagen hatte das gegenüber der Davis-Cup-Website ganz anders geklungen: „Wann immer ich daran denke, fängt das Adrenalin zu pumpen an. Ich kenne niemanden, der für etwas anderes als so ein prestigereiches Ziel spielt.“