Tulln - Österreichs Handball-Herren-Nationalteam hat am Donnerstag in Tulln ein Testspiel im Hinblick auf die im Jänner 2018 in Kroatien steigende EM gegen Serbien mit 32:34 (19:15) verloren. Die Gelegenheit zur Revanche an den Serben bietet sich für die ÖHB-Mannschaft bereits am Samstag in Maria Enzersdorf.

Die Truppe von Teamchef Patrekur Johannesson erwischte gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Gäste keinen guten Start und lag in der 14. Minute mit 8:11 in Rückstand. Dann folgte aber die stärkste Phase der Österreicher, die bis zur 38. Minute auf 24:19 davonzogen.

In der Folge schlichen sich jedoch immer mehr Fehler bei den Hausherren ein. Die Serben wurden stärker, lagen in der 57. Minute mit 32:31 erstmals wieder in Front und gaben die Führung bis zur Schlusssirene nicht mehr ab.

Johannesson zeigte sich danach unzufrieden. „In der ersten Hälfte haben wir zwar als Team sehr gut agiert, in den letzten 20 Minuten aber hatten wir zu viele Einzelaktionen und haben viele Chancen vergeben. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft am Schluss nicht mehr so spritzig war“, meinte der Teamchef. (APA)