Der Eindruck, den man nicht nur in den letzten Wochen auf der Asien-Tour, sondern auch im Vorfeld des Wiener Turniers gewonnen hat, war richtig. Nach seiner 6:4,5:7,1:6-Niederlage im Achtelfinale des Erste Bank Open gegen Richard Gasquet hat Dominic Thiem ein nicht näher definiertes körperliches Problem öffentlich gemacht und seinen Start für Paris kommende Woche abgesagt.

Die Körpersprache auf dem Center Court vor 9.200 Fans in ausverkaufter Stadthalle stimmte gegen den Franzosen am Nationalfeiertag nur im recht guten ersten Satz. Auch wenn man dem Gegner für seine Leistung allen Respekt zollen muss, so war es an diesem Donnerstag doch keine Nummer 6 der Welt im Vollbesitz ihrer Kräfte. „Es gibt da ein paar Sachen, die nur ein paar Leute wissen, die sicher nicht ideal sind und die mich ein bisserl belasten - körperlicher Natur“, verriet Thiem gegen 0.30 Uhr in den Katakomben der Stadthalle.

Keine genauen Angaben von Thiem

Um welche Verletzung oder Erkrankung es sich handelt, wollte Thiem aber nicht sagen. „Das weiß ich, das weiß mein engstes Umfeld, und das wird auch so bleiben. Deshalb werde ich nächste Woche nicht spielen und dann noch einmal in sehr guter Form in London auflaufen.“ Es ist jedenfalls nichts, das erst im unmittelbaren Vorfeld seines Heimturniers aufgetreten ist. „Es ist schon längere Zeit da. Es ist nichts Schlimmes, aber trotzdem etwas, das immer stört. Von dem her schaue ich, dass ich das jetzt in den Griff kriege.“ Das rechte Knie, das ihn vor einiger Zeit beschäftigt hatte, ist es jedenfalls nicht, versicherte Thiem. „Das Knie ist gut. Manche Sachen sind einfach nur für ein paar Leute bestimmt, die muss man nicht groß rausposaunen.“

Thiem hatte sich direkt nach der Niederlage sogar noch professionell einer Ö3-Aktion gestellt und verließ gegen Mitternacht den Court. Das große Rundherum, gerade bei einem Heimturnier, belaste ihn nicht. „Es ist auf jeden Fall viel, aber man gewöhnt sich dran. Es ist eigentlich jede Woche relativ viel zu machen außerhalb vom Tennis. Ich habe da schon genug Erfahrung und stecke das ganz gut weg.“

Auch von einem „Fluch“ beim Heimturnier, wo er bisher erst einmal im Viertelfinale (2013) gestanden ist, wollte Thiem nichts hören. „Das Turnier ist halt ein 500er und extrem stark besetzt. Selbst wenn ich in Topform wäre, könnte es auch passieren, dass ich früh rausgehe.“

Magere Bilanz in der zweiten Jahreshälfte

Damit hat sich nach Wien die Restsaison für Thiem auf nur noch ein Turnier reduziert. Durch den Ausfall für das verpflichtende Masters-1000-Event in Paris-Bercy steht ihm dieses nun ein Jahr lang mit null Punkten in seiner Wertung. Sonstige Konsequenzen hat Thiem deshalb nach ATP-Auskunft nicht zu befürchten.

Die zweite Jahreshälfte ist damit, abgesehen vom möglichen guten Saisonabschluss, erneut nicht gelungen. „Die zweite Hälfte war bis jetzt immer klar schwächer, das ist halt durch meine bessere Ranglistenposition in den letzten zwei Jahren viel auffälliger gewesen. 2014, 2015 war es nicht viel besser“, erklärte Thiem. Diese Aussage wird beim Blick auf Thiems Karrierebilanz im Oktober/November auf der Tour verdeutlicht: Das Viertelfinale 2013 in Wien war das einzige in 18 Events jeweils in diesen beiden Monaten. Wien 2017 erhöhte diese Zahl auf 19. (APA)