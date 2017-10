Bernd Wiesberger hat sich am Freitag bei dem zur World-Golf-Championship-Serie zählenden Turnier HSBC Champions in Shanghai auf den 25. Platz verbessert. Der Burgenländer spielte auf dem Par-72-Kurs eine 70er-Runde, nachdem er am Vortag zum Auftakt 71 Schläge benötigt hatte. Sein Highlight am ersten Tag war ein Hole in One am vierten Loch (Par 3) aus 152 Metern.

Auf Spitzenreiter Dustin Johnson, dem am Freitag eine 63er-Runde (neun Birdies, kein Bogey) gelang, hatte Wiesberger mit dem Gesamtscore von 141 (3 unter Par) zehn Schläge Rückstand. Wiesberger hatte heuer im April in China bei den Shenzhen International seinen fünften großen Titel geholt. Der Siegespreis im Shanghai beträgt 1,4 Millionen Dollar. (APA)