Singapur – Die französische Tennisspielerin Caroline Garcia ist bei den WTA Finals in Singapur als letzte Spielerin ins Halbfinale eingezogen. Beim Saisonfinale der besten Acht schaffte Garcia am Freitag in der Roten Gruppe in ihrer letzten Partie beim 0:6,6:3,7:5 über die Dänin Caroline Wozniacki den zweiten Sieg und wurde damit sogar noch Gruppenerste. Dagegen schied die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien anschließend aus. Sie unterlag der Ukrainerin Jelina Switolina 3:6,4:6. Switolina verhalf Garcia mit dem Sieg im abschließenden Gruppenmatch zum Sprung ins Halbfinale, scheiterte aber selbst.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Wozniacki stand nach zuvor zwei Erfolgen bereits als Halbfinalistin fest. Wozniacki trifft am Samstag auf die Tschechin Karolina Pliskova. Garcia tritt gegen die Amerikanerin Venus Williams an. Sollte sie das Turnier gewinnen, wäre sie die erste französische Siegerin seit Amelie Mauresmo im Jahr 2005. (dpa)