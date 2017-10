Eintracht Frankfurt kann in Mainz einfach nicht gewinnen. Auch der 14. Versuch, endlich einen Auswärtssieg in diesem Derby in einer der beiden höchsten Spielklassen zu feiern, schlug fehl. Die beiden Teams trennten sich zum Auftakt der zehnten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden. Immerhin baute Frankfurt die ungeschlagene Serie auf vier Partien aus.

Ein Eigentor von Stefan Bell brachte die Eintracht zwar in der 37. Minute in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Suat Serdar (71.) belohnte jedoch eine Leistungssteigerung der weiterhin ohne den verletzten Karim Onisiwo angetretenen Mainzer. Frankfurt ist mit 15 Punkten vorerst Siebenter, Mainz hat als Elfter elf Zähler auf dem Konto. (APA/dpa)