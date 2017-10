Das Baseball-Team der Houston Astros hat eine Vorentscheidung in der World Series gegen die Los Angeles Dodgers verpasst. Im vierten Finalspiel um den MLB-Titel verloren die Texaner das Heimspiel am Samstag (Ortszeit) mit 2:6. Die Dodgers schafften damit vor 43.322 Zuschauern den 2:2-Ausgleich in der „Best-of-Seven“-Serie. Spiel fünf findet am Sonntag (Ortszeit) erneut im Stadion der Astros statt. Das sechste und ein mögliches siebentes Match steigen in Los Angeles.

Astros-Spieler Yuli Gurriel wurde wegen einer rassistischen Geste in Richtung des Dodgers-Spielers Yu Darvish im dritten Aufeinandertreffen für fünf Partien gesperrt. Die Strafe gelte allerdings erst in der neuen Saison, da es nicht fair sei, die gesamte Mannschaft mit einer sofortigen Sperre zu bestrafen, sagte MLB-Commissioner Rob Manfred. (APA)