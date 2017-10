Mexiko-Stadt – Sebastian Vettel hat seinem Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton als verdienten Formel-1-Weltmeister gewürdigt. „Alles in allem war er der bessere Mann und hat den besseren Job gemacht. So einfach ist das“, sagte der Ferrari-Pilot am Sonntag nach dem drittletzten Saisonrennen in Mexiko-Stadt. Der Brite Hamilton hatte sich mit einem neunten Rang vorzeitig seinen vierten Titel gesichert. Vettels vierter Rang reichte nicht, um die Krönung des 32-Jährigen noch einmal zu verschieben.

Der 30 Jahre alte Deutsche war in Mexiko von der Pole Position gestartet, verlor seinen Platz sofort nach dem Start an den späteren Sieger Max Verstappen im Red Bull. Wenige Meter dahinter kollidierten Vettel und Hamilton. Beide fielen weit zurück und mussten sich noch einmal nach vornkämpfen.

Vettel: „Ich fürchte ihn nicht“

„Es ist nicht so wichtig, was heute auch immer geschah. Das Wichtigste ist, dass es der Tag von Lewis ist“, meinte Vettel. „Er wurde zum Weltmeister gekrönt, und das hat er verdient.“ Der 32-jährige Hamilton zog nach Titeln mit dem Heppenheimer jetzt gleich.

Es sei schwer, „über die Ziellinie zu fahren und zu erkennen, dass man nicht mehr im Kampf ist“, meinte der Deutsche. Im kommenden Jahr will Vettel einen erneuten Versuch starten, endlich mit Ferrari Weltmeister zu werden. Auch dann wird Hamilton der Hauptrivale neben Red-Bull-Jungstar Verstappen sein. „Ich fürchte ihn nicht“, sagte Vettel über Hamilton. „Ich liebe es, mit ihm Rennen zu fahren.“ (dpa)