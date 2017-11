Bernd Wiesberger ist beim ersten Finalturnier der Golf-Europa-Tour nach dem zweiten Tag von der 19. an die 32. Stelle abgerutscht. Nach einer Par-Runde in Belek (71 Schläge) hielt der Burgenländer bei insgesamt zwei Schlägen unter Par (140). Der Belgier Nicolas Colsaerts wiederholte am Freitag seine 64er-Runde vom Vortag und hatte mit 14 unter Par vier Schläge Vorsprung auf Eddie Pepperell (ENG). (APA)