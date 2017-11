New York – Shalane Flanagan hat am Sonntag beim New-York-Marathon die afrikanischen Favoritinnen düpiert und den ersten US-Sieg seit 40 Jahren gefeiert. Die 36-Jährige gewann das aufgrund des Terroranschlages von Dienstag von enormen Sicherheitsvorkehrungen begleitete Rennen in 2:26:53 Stunden. Flanagan gelang eine Minute vor Vorjahresgewinnerin Mary Keitany (KEN) der erste US-Sieg seit Miki Gorman 1977.

Bei den Herren siegte Geoffrey Kamworor in 2:10:53 lediglich drei Sekunden vor seinem kenianischen Landsmann und Ex-Weltrekordler Wilson Kipsang. Die Streckenrekorde von Margaret Okayo (2:22:31/2003) und Geoffrey Mutai (2:05:06/2011) blieben unangetastet. (APA)