Woking – Der Engländer Lando Norris wird in der nächsten Saison Test- und Reservefahrer des Formel-1-Teams McLaren. Das teilte der Rennstall am Montag mit. Norris, der am 13. November seinen 18. Geburtstag feiert, gewann heuer die Formel-3-EM und absolvierte auch einen Formel-1-Test für das Traditionsteam McLaren, für das weiter Fernando Alonso (ESP) und Stoffel Vandoorne (BEL) Stammpiloten sind. (APA/dpa)