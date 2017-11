Mit einem 110:107-Sieg am Montagabend in Atlanta hat NBA-Rekordmeister Boston Celtics seinen bereits neunten Sieg in Serie eingefahren und damit seine Spitzenposition in der besten Basketball-Liga der Welt behauptet. Matchwinner war einmal mehr Point Guard Kyrie Irving mit 35 Punkten und sieben Assists. (APA)

NBA-Ergebnisse: Golden State Warriors - Miami Heat 97:80, Phoenix Suns - Brooklyn Nets 92:98, Atlanta Hawks - Boston Celtics 107:110