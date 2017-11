London – Dominic Thiem trifft bei seinen zweiten ATP Finals in der Gruppe „Pete Sampras“ in London auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal, Grigor Dimitrow und David Goffin. Dies hat die Auslosung am Mittwochvormittag ergeben. Das mit acht Millionen Dollar dotierte Saisonfinale der ATP-Tour geht vom 12. bis 19. November in der O2-Arena über die Bühne.

In der Gruppe „Boris Becker“ spielen Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic und Jack Sock. (APA)