Innsbruck – Die Saison ist noch jung, aber die Hypo Tirol Alpenvolleys haben bereits einen Lauf. In der deutschen Meisterschaft liegt man nach drei Spieltagen auf Rang drei und seit Mittwochabend steht man im deutschen Cup-Viertelfinale. Die Alpenvolleys setzten sich im bayrischen Derby gegen Herrsching klar mit 3:0 durch. Schon am Samstag trifft man sich in der Meisterschaft wieder – dann in Herrsching. (TT)