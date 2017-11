Für die Hypo Tirol Alpenvolleys war im Achtelfinale des deutschen Cups Endstation. In Unterhaching setzte es eine bittere, weil vermeidbare 2:3 (24,15,-18,-25,-11)-Niederlage gegen Herrsching. Schließlich beherrschte die Chrtiansky-Truppe die Anfangsphase, führte nach Sätzen 2:0, ehe der Faden riss und Herrsching dominierte. Schon am Samstag trifft man sich in der Meisterschaft wieder – dann in Herrsching. (TT)