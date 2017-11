Toronto – Jakob Pöltl hat am Donnerstag in der NBA mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam gemacht. Der 22-jährige Wiener kam beim 122:118-Heimsieg seiner Toronto Raptors gegen die New Orleans Pelicans nicht nur auf sechs Punkte und sechs Rebounds, sondern überzeugte vor allem in der Verteidigung gegen DeMarcus Cousins und Anthony Davis, zwei der besten „Big Men“ der Basketball-Liga.

„Es ist eine gute Partie gewesen, und es freut mich, dass ich in der Defense - über große Strecken zumindest - sehr gut gespielt habe“, sagte Pöltl. Der Center verzeichnete in 19:07 Einsatzminuten, den meisten seit zwei Wochen, zudem zwei Assists und einen Ballgewinn. Vier seiner sechs Rebounds holte er in der Offensive.

100-prozentig war Pöltl mit seiner Leistung aber immer noch nicht zufrieden. „Weil doch immer Aktionen dabei sind, in denen ich besser sein hätte können. Das Wichtigste ist aber, dass wir mit dem Sieg davongekommen sind.“ Es war der dritte in den vergangenen vier Spielen. Er gelang, indem Cousins und Davis unter Kontrolle gehalten wurden.

Pöltl hatte Cousins gut im Griff

Das All-Star-Duo blieb mit 20 bzw. 18 Punkten deutlich unter seinem Saisonschnitt. Pöltl trug entscheidend dazu bei. Vor allem vor der Pause hatte er Cousins gut im Griff. In der Vorsaison hatte der Starcenter dem NBA-Neuling noch größte Probleme bereitet. Pöltl: „Es hat etwas mit Erfahrung zu tun. Jetzt weiß ich schon ein bisschen, wie er spielt. Letztes Jahr war das noch ganz neu.“

Der Österreicher verwertete drei von fünf Würfen aus dem Feld. Nachdem der vor ihm ins Spiel gebrachte Ersatzcenter Lucas Nogueira drei schnelle Fouls begangen hatte, kam er in allen vier Vierteln zum Einsatz. Starter Jonas Valanciunas beendete die stets enge Partie mit sieben Punkten und 13 Rebounds. Matchwinner war wie schon zuletzt gegen die Chicago Bulls DeMar DeRozan mit 33 Zählern und acht Assists.

Die Raptors verbesserten ihre Saisonbilanz auf 7:4 Siege, zu Hause halten sie bei 4:1. Dennoch sieht nicht nur Chefcoach Dwane Casey, sondern auch Pöltl in der Teamdefense noch Aufholbedarf. „Wir haben uns vielleicht teilweise sogar zu sehr auf die Großen konzentriert und es den Guards ein bisschen zu einfach gemacht“, meinte der 2,13-m-Mann. (APA)

NBA-Ergebnisse: Toronto Raptors (mit Pöltl/6 Punkte, 6 Rebounds in 19:07 Min.) - New Orleans Pelicans 122:118, Washington Wizards - Los Angeles Lakers 111:95, Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 117:113, Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 109:108, Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 102:94