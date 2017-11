London – Turnierfavorit Roger Federer hat am Sonntag zum Auftakt der mit 8 Mio. Dollar dotierten ATP Finals in London sein erstes Gruppenmatch gewonnen. Der als Nummer zwei gesetzte Schweizer besiegte vor ausverkaufter O2-Arena den US-Amerikaner Jack Sock nach 91 Minuten mit 6:4,7:6(4) und hat damit in der Gruppe „Boris Becker“ einen Auftakt nach Maß gefeiert.

Im zweiten Einzel des Tages absolvierte Alexander Zverev am Abend seine Premiere bei den ATP Finals mit viel Kampf erfolgreich. Der Weltranglisten-Dritte, der mit nur 20 Jahren der mit Abstand jüngste Spieler im Feld ist, besiegte in seinem ersten Gruppenmatch den Kroaten Marin Cilic nach 2:05 Stunden mit 6:4,3:6,6:4. Zverev spielt nun am Dienstag im Schlager des Pools „Boris Becker“ gegen Roger Federer.

Der als Nummer 5 gesetzte Kroate bekommt es in seinem zweiten Match im Duell der beiden Sonntag-Verlierer mit Jack Sock (USA-8) zu tun. Die Gruppe wird dann am Donnerstag abgeschlossen. (APA)