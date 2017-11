Sao Paulo – Nach den Sicherheitsproblemen am Rande des Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo werden die Formel 1 und der Motorsport-Weltverband FIA über die Vorkommnisse beraten. Auf Bitten der FIA wird der Rechteinhaber der Formel 1 Berichte zu den Fällen sammeln und sie den Mitgliedern auf dem nächsten Treffen des Motorsport-Weltrats am 6. Dezember in Paris vorstellen.

Das Gremium will Angaben vom Mittwoch zufolge daraufhin über Maßnahmen diskutieren, wie „konsequentere und effektivere Sicherheitsabläufe“ bei allen Formel-1-Rennen erreicht werden können. Eine Sicherheitsdebatte ist entbrannt, nachdem es am Wochenende am Rande des Brasilien-Rennens zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Mercedes-Teambus gekommen war.

Reifenhersteller Pirelli konnte zudem nach eigenen Angaben eine Attacke auf einen firmeneigenen Lastwagen gerade noch verhindern. Die Italiener sagten anschließend einen für diese Woche geplanten Reifentest mit McLaren-Honda wegen der angespannten Sicherheitslage ab. (APA)