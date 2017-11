Wolverhampton – Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic steht beim mit 450.000 Pfund (500.500 Euro) dotierten Grand Slam of Darts in Wolverhampton im Viertelfinale. Der 45-jährige Wiener feierte am Dienstagabend zu Beginn der K.o.-Phase einen souveränen 10:2-Erfolg über den Niederländer Berry van Peer. Nächster Gegner von Suljovic ist nun am Freitagabend der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson. (APA)