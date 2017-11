Wolverhampton – Der Erfolgslauf von Mensur Suljovic beim Grand Slam of Darts ist am Freitagabend im Viertelfinale gestoppt worden. Der Schotte Gary Anderson behielt gegen Österreichs Aushängeschild in einem Krimi in der Civic Hall in Wolverhampton mit 16:12 knapp die Oberhand. „Ich habe hart gekämpft, wurde aber von einem sehr gut spielenden Gary Anderson besiegt“, resümierte der 45-jährige Wiener auf Facebook.

Im Duell mit dem 46-jährigen Anderson wäre für Suljovic in einer stets offenen Partie durchaus mehr möglich gewesen, so ließ er etwa eine große Chance auf den zwischenzeitlichen 11:11-Ausgleich aus. Auch deshalb musste „The Gentle“ nach drei Siegen in Folge gegen den als Nummer zwei gesetzten Weltmeister von 2015 und 2016 wieder einmal im direkten Duell als Verlierer die Bühne verlassen.

Suljovic überstand beim Grand-Slam-Event, dem einzigen Turnier im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teilnehmen, erstmals die Gruppenphase und das mit drei Siegen über Mark McGeeney (5:2), Michael Smith (5:4) und James Wilson (5:4) als Pool-Sieger. Auch das Achtelfinale gegen Berry van Peer (10:2) meisterte Suljovic souverän. Trotz der Niederlage gegen „The Flying Scotsman“ Anderson, den er Mitte September auf dem Weg zu seinem ersten Major-Titel der Professional Darts Corporation (PDC) im Finale der Champions League besiegt hatte, konnte Suljovic also auch Positives mitnehmen.

23.500 Euro eingespielt

Auch finanziell hat sich der Auftritt gelohnt. Inklusive Gruppensiegerbonus kassierte Suljovic 21.000 Pfund (rund 23.500 Euro) an Preisgeld. Nach einem kurzen Aufenthalt bei seiner Familie in Wien kann Suljovic dieses nächste Woche bereits wieder aufstocken. Bei den im K.o.-Modus ausgetragenen Players Championship Finals werden ab kommenden Freitag in Minehead in England 460.000 Pfund (514.627 Euro) an die 64 Teilnehmer ausgeschüttet. Auf den Sieger warten 100.000 Pfund (111.875 Euro).

Das Finalturnier der Players-Championship-Serie hat auch aus einem anderen Grund großen Wert, ist es doch die Generalprobe für die im Londoner Alexandra Palace stattfindende PDC-WM, die am 14. Dezember beginnt. (APA)