Dallas (Texas)/New Orleans (Louisiana)/Cleveland (Ohio) – Philadelphia hat am Sonntag seine Siegesserie in der National Football League (NFL) prolongiert. Mit einem 37:9 bei den Dallas Cowboys verteidigten die Eagles ihre Spitzenposition erfolgreich und halten nun bei acht Siegen en suite. Letzteres gilt auch für die New Orleans Saints nach dem 34:31-Overtime-Heimsieg über Washington. Kicker Wil Lutz entschied das Match mit einem 28-Yard-Field-Goal.

Titelverteidiger New England feierte indes einen klaren 33:8-Erfolg in Mexiko-Stadt über die Oakland Raiders. Matchwinner für die Patriots war einmal mehr Superstar-Quarterback Tom Brady mit drei Touchdown-Pässen. Für die restlichen Punkte im sogenannten „Mexico Game“ sorgte Kicker Stephen Gostkowski, der insgesamt vier Field Goals erzielte. Einmal jagte der 33-Jährige das „Eierlaberl“ aus 62 Yards (knapp 57 Meter) zwischen die Stangen, womit er einen Club-Rekord fixierte.

Die Cleveland Browns stehen dagegen nach dem zehnten Saisonmatch noch immer ohne Sieg da. Das Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars ging 7:19 verloren. Im Vorjahr hatten die Browns Niederlagen in ihren ersten 14 Partien kassiert. Cleveland ist erst das zweite NFL-Team nach den Tampa Bay Buccaneers (1976 und 1977), das zwei aufeinanderfolgende Saisonen mit mindestens zehn Niederlagen begonnen hat. (APA)

NFL-Ergebnisse vom Sonntag: Miami Dolphins - Tampa Bay Buccaneers 20:30, Houston Texans - Arizona Cardinals 31:21, Green Bay Packers - Baltimore Ravens 0:23, Chicago Bears - Detroit Lions 24:27, Cleveland Browns - Jacksonville Jaguars 7:19, New York Giants - Kansas City Chiefs 12:9 n.V., Minnesota Vikings - Los Angeles Rams 24:7, New Orleans Saints - Washington Redskins 34:31 n.V., Los Angeles Chargers - Buffalo Bills 54:24, Denver Broncos - Cincinnati Bengals 17:20, Oakland Raiders - New England Patriots 8:33, Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles 9:37