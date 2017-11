Innsbruck — Der WBC Tirol schaffte einen erfolgreichen Auftakt in die Wasserball-Bundesliga. Nach dem klaren 25:6-Erfolg im Tiroler Derby gegen den WBC Innsbruck legte das Team am Samstag mit einem 17:13-Sieg gegen Graz nach. Ein Haar in der Suppe fand jedoch WBC-Präsident Richard Kössler: „13 Tore gegen die Grazer? Das ist zu viel. Wir haben ein paar unnötige Abwehrfehler gemacht."

Bereits am Sonntag (14.30 Uhr) muss alles passen, ist doch mit Salzburg der amtierende Meister zu Gast. Der WBC Innsbruck unterlag den Salzburgern am Samstag mit 5:18 und kämpft am Sonntag (13 Uhr) gegen Graz um den ersten Sieg. (rost)