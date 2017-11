Wien – Österreichs Basketball-Herren haben auch das zweite Spiel in der Qualifikation zur WM 2019 (Gruppe G) verloren. Sie schlitterten am Montagabend vor 1400 Zuschauern im nicht ausverkauften Multiversum Schwechat in ein 49:90-(21:41)-Debakel. Marvin Ogunsipe und Thomas Schreiner (je 11 ) führten das Team von Matthias Zollner als Scorer an.

Selbst eine ersatzgeschwächte deutsche Auswahl war für Österreich nicht zu biegen. Der Sechste der Europameisterschaft vom September musste den halben damaligen Kader vorgeben. Spieler, die in der NBA und Euroleague unter Vertrag stehen, fehlten.

Österreich konnte daraus keinen Nutzen ziehen, wobei die Partie schon denkbar schlecht begann: Nach einer 4:0-Führung (1.) gelang mehr als sieben Minuten lang kein Punkt, die Gäste zogen auf 16:4 (9.) davon und führten nach dem ersten Abschnitt 20:8. In dieser Tonart sollte es auch im zweiten Viertel weitergehen. Deutschland erhöhte auf 31:8 (13.) und führte zur Halbzeit komfortabel 41:21.

Der Hauptgrund: Die Gäste waren am Rebound massiv überlegen (24:13, am offensiven Brett sogar 10:1). Zudem war ihre Trefferquote logischerweise höher, wenn auch keinesfalls berauschend. Die zweiten 20 Minuten wurden für beide Teams nur mehr zur Pflicht. Am Spielverlauf änderte sich wenig. Die Gäste zogen immer weiter davon und führten das ÖBV-Team phasenweise vor.

Deutschland erhöhte im 30. Aufeinandertreffen auf 20:10 an Siegen gegen Österreich. Der letzte rot-weiß-rote Erfolg gegen den Nachbarn datiert somit weiterhin vom 22. April 1977 (92:76 bei einem Turnier in Bremerhaven). Seither setzte es mittlerweile zehn Niederlagen nacheinander. Sucht man den letzten Sieg gegen ein DBB-Team in einem Bewerbspiel, muss man sogar mehr als 48 Jahre zurückblättern. Am 22. Mai 1969 gab es in der damaligen EM-Qualifikation ein 82:75 in Saloniki zu feiern.

Im Parallelspiel holte Gruppenfavorit Serbien ein 105:87 (44:45) gegen Georgien. Österreichs Gegner vom vergangenen Freitag hält damit ebenso wie Deutschland bei vier Punkten. Das ÖBV-Team und Georgien, die am 23. Februar 2018 zum Abschluss der Hinrunde aufeinandertreffen, sind noch sieglos. (APA)