Von Florian Madl

Innsbruck – Der 18. Juni 1986 verlieh dem Leben von Alexander Hohlrieder eine neue Wendung. Der damals 15-Jährige wurde auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung als Beifahrer eines Kleinbusses schwer verletzt, von den Knien abwärts sollte der österreichische Schülermeister der Nordischen Kombination gelähmt bleiben. Pikant daran: Am Steuer saß bei diesem Frontalzusammenstoß am Holzleitensattel ein Führerschein-Neuling, da der Trainer kurzfristig die Weiterfahrt in seinem neuen Privatauto vorgezogen hätte.

„Mir ist Unrecht widerfahren, die haben mich einfach entsorgt“, schildert Hohlrieder am Tag nach einem Bericht in der ORF-Sendung „Thema“ gegenüber der Tiroler Tageszeitung die Situation. Nach dem Tag des Unfalls habe sich niemals jemand gemeldet, im Schigymnasium Stams musste er das Zimmer räumen. Und auch von der Versicherung – ihm wären seinen Berechnungen nach 300.000 Schilling zugestanden – habe er nie Geld gesehen: „Weder der ÖSV noch Stams sahen sich dafür verantwortlich, man spielte auf Zeit.“ Und auch die Schule musste er wechseln, als Behinderter habe er dort nichts verloren. An die Öffentlichkeit drang nichts, der Zugang zu Medien sei verweigert worden. Der Fahrer des Wagens, ein Teamkollege, hatte die rechtlichen Folgen zu tragen. Der verantwortliche Trainer von damals hätte hingegen keine Konsequenzen hinnehmen müssen und sei nun in der Tiroler Lokalpolitik.

Als Büro- und Bankkaufmann, später als Glasermeister fand Hohlrieder eine neue Profession, seine Passion sollte der Behindertenradsport werden. Zu Buche stehen ein vierter Platz bei den Paralympics in Peking (2008), ein Weltmeister-Titel im Straßenrennen (2006) sowie im selben Jahr die Auszeichnung „Österreichs Behindertensportler des Jahres“. Die späte Würdigung für den Vorarlberger, der in Kitzbühel aufwuchs.

Ein verstörender Rückblick, den der 47-Jährige anstellte. Dass er sich erst jetzt, knapp drei Jahrzehnte später, geäußert hätte, habe mit dem Outing von Nicola Werdenigg zu tun. Die Tiroler Ex-Skirennläuferin hatte mit der Schilderung ihrer Vergewaltigung Mitte der 70er-Jahre eine Lawine ins Rollen gebracht und ihn zu diesem Schritt ermutigt: „Ich wollte mich damals nicht mit dem Machtapparat des Österreichischen Skiverbands auf einen Rechtsstreit einlassen.“ Es geht allerdings nicht um Missbrauch, wenngleich Hohlrieder auch dazu etwas zu erzählen hat: „Meine Zeit in der Skihauptschule Neustift (1982 bis 1984, Anm.) war schön, ich hätte nichts Negatives mitbekommen. In Stams hingegen war Pastern (Initiationsritual, Anm.) an der Tagesordnung. Als Neuling hast du gewusst: Im ersten Jahr kommst du dran.“