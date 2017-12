Von Daniel Suckert

Innsbruck – 28 Grad, ein berühmtes Fünf-Sterne-Hotel und das türkisfarbene Meer in Wurfweite: Eigentlich könnte sich Tirols Motorsport-Routinier Norbert Siedler über seine Arbeitsumgebung in dieser Woche nicht beschweren. Aber der 34-Jährige sitzt nicht am Strand und macht Urlaub, sondern schwitzt im GT-Ferrari und hofft auf den großen Wurf am Samstag (9 Uhr) beim 12-h-Rennen in Abu Dhabi.

„Ab in den Süden“, so lautet das Motto vieler Urlaubsanbieter. Für Siedler und auch Dominik Baumann (Mercedes) ist es hingegen eine Chance, die lange Winterpause zu verkürzen. Und darum tritt Siedler am kommenden Samstag und Baumann im Jänner (Dubai, 24-h-Rennen) in der exotischen Umgebung aufs Gaspedal. „Mein Ziel ist klar: Ich will aufs Podium“, redete der Wildschönauer nicht lange um den heißen Brei herum. „Vom Drum­herum bekomme ich nicht viel mit.“ Außer den Aufenthalt im berühmten Yas Viceroy Hotel, das vor rund einem Monat von der Formel 1 umkurvt wurde. Siedler: „Ein tolles Ambiente, aber dort gibt es so und so nur luxuriöse Hotels.“

Tirols GT-Routinier hat seine Hausaufgaben in jedem Fall gemacht. Auch den Pflichten als Ehemann und Vater ist er frühzeitig nachgekommen: „Ich habe den Weihnachtsbaum und die Geschenke schon besorgt. Ich will mir ja nichts nachsagen lassen“, fügte er mit einem Augenzwinkern an.

Für solche Dinge hat Baumann, der derzeit in Portugal testet, noch etwas Zeit. Für den Rumer geht es erst im neuen Jahr in die Wüste. „So fein es untertags ist, so sehr kühlt es in der Nacht ab. Viel Zeit für Sightseeing bleibt sicher nicht, ein angenehmer Aufenthalt ist es trotzdem“, meinte der Mercedes-Werksfahrer. „Ob du in der Wüste oder im Grünen im Auto sitzt, macht – unterm Strich – beim Fahren sicher keinen Unterschied. “

Einen Fan-Ansturm gibt es in der Wüste übrigens nicht. Baumann: „Die Scheichs kommen mit ihren eigenen Lamborghinis vorbei, aber den Otto Normalverbraucher interessieren die Rennen weniger.“ Darum bevorzugt Siedler auch die PS-Auftritte in Übersee. In den USA pilgern die Massen zu den Rennen und „die Grands Prix werden mit einer Riesen-Show aufgezogen“.