Die hohen Kosten für die Sommerspiele 2020 in Tokio müssen nach dem Willen des Internationalen Olympischen Komitees weiter sinken. Nach einem Inspektionsbesuch sagte IOC-Vizepräsident John Coates am Mittwoch, er sehe eine Milliarde US-Dollar (849,91 Mio. Euro) Einsparpotenzial. Bisher gehen die Organisatoren von einem Budget in Höhe von zwölf Milliarden Dollar (10,20 Mrd. Euro) aus.

Das IOC versucht, Gigantismus bei der Ausrichtung von Olympischen Spielen einzudämmen, nachdem die Winterspiele 2014 in Sotschi schätzungsweise bis zu 50 Milliarden Euro gekosten haben sollen. (APA)