München/Gelsenkirchen/Leverkusen – Bayern München hat seine Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga am Mittwoch ausgebaut. Der Meister liegt nach einem 1:0-Heimsieg über Schlusslicht 1. FC Köln neun Punkte vor dem neuen ersten Verfolger Schalke 04. Die Schalker überholten mit einem 3:2 gegen Augsburg den bisherigen Zweiten RB Leipzig. Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch erhöhten dabei jeweils ihr Torkonto.

Bayer Leverkusen stieß mit ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger dank eines 1:0-Sieges gegen Werder Bremen auf Rang vier vor. Zwei Zähler fehlen auf Schalke, elf auf die Bayern. 1899 Hoffenheim ist nach einem 1:0 gegen den VfB Stuttgart einen Punkt dahinter Fünfter. Hertha BSC Berlin setzte sich zu Hause gegen Hannover 96 mit 3:1 durch.

Bayern bezwingen Köln

Die Bayern waren gegen Köln von Beginn an klar überlegen, konnten den vielen Ballbesitz aber lange nicht in Zählbares ummünzen. Der in die Startformation zurückgekehrte David Alaba ließ aus sieben Metern eine Großchance aus (47.).

Die Kölner versuchten es im zweiten Spiel nach der Trennung von Trainer Peter Stöger mit einer Kontertaktik – es reichte nicht zum vierten Saisonpunkt. Robert Lewandowski brach den Bann. Der Pole verwertete eine sehenswerte Kopfballvorlage von Thomas Müller zu seinem 15. Ligator in dieser Saison (60.). Alaba spielte bei Bayern links in der Abwehr durch, Youngster Marco Friedl fehlte wegen seiner Beckenverletzung.

Keiner schlägt Schalke

Schalke ist mittlerweile zehn Ligaspiele ungeschlagen. Franco di Santo brachte die „Königsblauen“ kurz vor der Pause mit der Ferse in Führung, ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso rutschte ins Leere (44.). Burgstaller erhöhte nach einem Corner und Kopfball von Naldo aus kurzer Distanz mit der Schuhspitze (47.). Es war das siebente Ligator des Kärntners in dieser Saison, sein viertes in den vergangenen fünf Spielen.

Augsburg kam durch einen von Burgstaller abgefälschten Caiuby-Kopfball (64.) und einen Elfmeter von Gregoritsch (79.) zurück. Dem Strafstoß war ein Foul von Bastian Oczipka am ÖFB-Angreifer vorausgegangen, der Schiedsrichter zeigte erst nach dem Videobeweis auf dem Punkt. Gregoritsch verwertete zu seinem achten Saisontor, auf der Gegenseite war aber auch noch Daniel Caligiuri per Strafstoß erfolgreich (83.). Martin Hinteregger ließ im Finish per Kopf eine Ausgleichschance für Augsburg aus (93.).

Leverkusens ungeschlagene Serie dauert mittlerweile sogar zwölf Pflichtspiele. Baumgartlinger war gegen Bremen in die Startformation gerückt, das Goldtor erzielte Lucas Alario nach Fehler von Ludovic Sane (11.). Bei den Bremern, die trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse gegen Stuttgart (1:0) und in Dortmund (2:1) weiter in der Abstiegszone liegen, agierte Florian Kainz bis zur 70. Minute. Der angeschlagene Kapitän Zlatko Junuzovic wurde eingewechselt (61.).

Hoffenheim tat sich gegen Stuttgart lange schwer, siegte aber dank eines späten Treffers von Mark Uth (81.). Stefan Posch spielte beim Team des angeblich auch vom neuen Stöger-Club Borussia Dortmund umworbenen Trainer-Jungstars Julian Nagelsmann durch, Landsmann Florian Grillitsch wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt (62.).

Hertha BSC Berlin besiegte Hannover 96 dank eines Doppelpacks von Salomon Kalou (18., 45.). Dem zweiten Treffer des Ivorers war ein Gestocher nach einer Freistoßflanke von Valentino Lazaro vorausgegangen. Der Offensivmann spielte bei Hertha ebenso wie sein früherer ÖFB-Teamkollege Martin Harnik bei Hannover durch. (APA)