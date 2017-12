Von Florian Madl

Innsbruck — Die Verhandlungen seien beim Thema Sport dem Vernehmen nach zügig vorangegangen, mit Michael Walchhofer war sogar ein ehemaliger Abfahrts-Weltmeister eingebunden. Nun steht das Paket, und nach acht Jahren im Verteidigungsministerium roter Prägung (Darabos, Klug, Doskozil) darf sich nun erstmals seit 2003 (damals Karl Schweitzer) wieder die FPÖ versuchen. Die Tiroler Tageszeitung begab sich auf Spurensuche und beantwortet die dringlichsten Fragen vor der Angelobung (kommender Montag):

1.) Welches Amt beheimatet das Ressort künftig? Der Sport wandert wie der öffentliche Dienst als „Bereich" ins Vizekanzleramt von Heinz-Christian Strache, also nicht als Anhängsel wie bisher ins Verteidigungsministerium oder als eigenständiges Sportstaatssekretariat. Eine Aufwertung, wie es nach Dafürhalten eines Insiders heißt.

2.) Kann die FPÖ Sport überhaupt? Das Partei- oder Wahlprogramm 2017 gibt darüber nur unzureichend Auskunft, aber das heißt nichts. Auch in anderen Parten nimmt der Sport dort keine große Rolle ein. „Sport und Bewegung, besonders in unseren Kindergärten und Schulen, sind von der Politik aktiv zu unterstützen", lautet ein FP-Slogan. Keine Rede von Breiten- oder Spitzensport. Aber Vizekanzler Strache gilt durchaus als sportaffin und seine Vorgänger als Sportverantwortliche mussten sich auch erst in dieses Ressort einarbeiten.

3.) Was darf man sich von der FP-Sportpolitik erwarten? Strukturen aufbrechen, lautet eine Devise. Das trifft vor allem die politisch gefärbten Dachverbände ASKÖ (SPÖ) und Union (ÖVP), die sich der Schützenhilfe aus ihren Parteien sicher sein durften. Nicht immer zur Freude der Fachverbände, in deren Verantwortungsbereich der Spitzensport steht.

4.) Was passiert mit Doskozils Bundessport GmbH? Das neue Fördersystem, das einen intransparenten Dschungel lichten soll, tritt ab 1. Jänner 2018 in Kraft. Wie es um die Lebensdauer dieses Konstrukts bestellt ist, darf zumindest hinterfragt werden: „Von gesteigerter Transparenz kann hier wohl kaum die Rede sein", äußerte sich dazu einmal die freiheitliche Sportsprecherin Petra Steger. Begeistert zeigen sich von der SP-Initiative, die Hans Peter Doskozil in seinen letzten Amtstagen finalisierte, jedenfalls weder Türkis noch Blau. Die dadurch angestrebte Entpolitisierung wird angesichts der Besetzung des Aufsichtsrates angezweifelt.

5.) Wer trägt künftig die Verantwortung? Fest steht derzeit nur: Petra Steger, Basketballerin und Tochter des ehemaligen FP-Vizekanzlers Norbert Steger, wird im Sport nicht an Straches Seite sein.