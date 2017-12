Sportlich läuft es für die Hypo Tirol Alpenvolleys derzeit gut: Am vergangenen Wochenende konnte man gegen Lüneburg einen klaren 3:0-Heim­erfolg einfahren, am kommenden Sonntag wartet Frankfurt (18 Uhr, in Unterhaching). Auf anderer Ebene glänzten die Tiroler Volleyballer mit einer Spendenübergabe (500 Euro) an WiHiKi (Wirtschaft hilft Kindern), die das Geld an das „Netzwerk Tirol hilft“ weiterleiteten. (TT)