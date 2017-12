Washington – US-Basketball-Star LeBron James sorgte mit einem schwarzen und einem weißen Schuh sowie erneuten Äußerungen über Präsident Donald Trump für Aufsehen. Beim 106:99-Sieg seiner Cleveland Cavaliers im NBA-Spiel bei den Washington Wizards bestritt James am Sonntag (Ortszeit) die erste Hälfte in den speziellen Schuhen, auf denen zudem in goldenen Buchstaben das Wort „Equality“ (Gleichheit) stand.

James hat Trump in der Vergangenheit offen kritisiert. „Wir wissen natürlich, wo wir gerade stehen. Und wir wissen, wer am Ruder ist“, sagte der 32-Jährige nach der Partie und erklärte: „Bei Gleichheit geht es darum, unsere Rechte zu verstehen. Zu verstehen, wofür wir stehen und wie stark wir als Männer und Frauen sind, schwarz, weiß oder hispanisch. Die Rasse spielt keine Rolle“, sagte James.

Vor Saisonbeginn hatte er Trump vorgeworfen, dieser verstehe nicht, wie viele Kinder unabhängig von ihrer Hautfarbe zum US-Präsidenten aufschauten und von ihm Führung und ermutigende Worte erwarteten. Dass Trump dies nicht begreife, mache ihn kranker als alles andere, sagte James damals. Im ersten Saisonspiel trug er zwei schwarze Schuhe, verziert mit dem Wort „Equality“.

Den weißen und den schwarzen Schuh wechselte James in Washington zur Pause gegen sein gewohntes Schuhwerk und begründete dies mit seiner bis dahin schlechten Leistung. Beim 18. Erfolg des Ex-Meisters in den vergangenen 19 Partien war James am Ende mit 20 Punkten, 15 Assists und zwölf Rebounds allerdings wieder der überragende Akteur. (APA)

NBA-Ergebnisse: Toronto Raptors (Pöltl 11 Punkte, 4 Rebounds) - Sacramento Kings 108:93, Detroit Pistons - Orlando Magic 114:110, Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 99:106, Brooklyn Nets - Indiana Pacers 97:109