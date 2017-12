Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hat am Montagabend souverän die zweite WM-Runde erreicht. Der als Nummer fünf gesetzte Wiener feierte im Londoner Alexandra Palace einen 3:0-Auftaktsieg über den Engländer Kevin Painter, der 2004 Vizeweltmeister geworden war. In der Runde der letzten 32 trifft Suljovic am Freitagabend (ab 20.00 Uhr/live Sport1 und DAZN) auf den Schotten Robert Thornton.

Suljovic ließ sich auch von einer Wespe, die sich Mitte Dezember in den „Ally Pally“ verirrt hatte, nicht aus den Rhythmus bringen und verlor nur zwei Legs. Neben dem 45-jährigen Champions-League-Sieger ist am Wochenende noch ein weiterer Österreicher in der zweiten Runde dabei: Der Steirer Zoran Lerchbacher bekommt es am Samstagnachmittag (ab 13.30 Uhr) mit dem Engländer Keegan Brown zu tun. (APA)