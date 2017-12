Abu Dhabi – Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal sagte am Samstag seine Teilnahme am Exhibition-Tennisturnier nächste Woche in Abu Dhabi ab. Der Spanier hatte zum Saisonschluss an Knieproblemen gelitten. Das Jahr sei hart gewesen. Er müsse sein Programm umstellen, um bis zu den Australian Open Mitte Jänner wieder bereit zu sein, teilte der 31-Jährige den Organisatoren mit.

Nadals Ersatz ist sein Landsmann Roberto Bautista Agut. Schon davor hatten der Schweizer Stan Wawrinka und der Kanadier Milos Raonic ihre Teilnahme am Event in den Emiraten abgesagt. Auch sie waren in der zweiten Saisonhälfte verletzt.

Mit dabei in Abu Dhabi ist Dominic Thiem. Der Weltranglisten-Fünfte aus Niederösterreich wird als nun jener Spieler mit dem zweitbesten Ranking im Sechser-Feld wohl vorgereiht und würde damit wie der Serbe Novak Djokovic ein Erstrunden-Freilos erhalten. Das hieße auch, dass er nicht wie geplant gegen den Russen Andrej Rublew beginnt, sondern auf den Sieger einer Erstrunden-Partie trifft. Der Event wird von Donnerstag bis Samstag nächster Woche (28. bis 30. Dezember) ausgetragen. (APA)