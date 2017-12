Innsbruck – Es lief beim Gastspiel in Rottenburg, wie es laufen musste: Die Volleyballer der Hypo Tirol Alpenvolleys gaben von Beginn an den Takt vor. Dann allerdings die Schrecksekunde im ersten Satz: Zuspieler Danilo Gelinski knickte um und verletzte sich am Sprunggelenk. Ersatz-Zuspieler Daniel Koncal übernahm und führte sein Team zum 3:1-Pflichterfolg.

Am Tag danach bestätigten sich die Befürchtungen: Gelinskis vorderstes Seitenband im Knöchel ist ab. Wie lange ihn die Verletzung aus der Bahn wirft, ist noch nicht ganz klar. Der Heimauftritt am 6. Jänner in der Innsbrucker Olympiahalle (18 Uhr) gegen die Netzhoppers wird sich in jedem Fall nicht ausgehen.

Eine Woche später gastiert der Tabellenführer der Deutschen Liga, Friedrichshafen, in Innsbruck. „Ob es sich dafür ausgeht, ist nicht sicher“, erklärte Alpenvolleys-­Headcoach Stefan Chrtiansky. „Danilo bekommt eine Spezialschiene. Es tut mir leid für ihn. Aber ich weiß, dass ihn Koncal sehr gut ersetzen wird.“ (suki)