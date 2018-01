Julia Görges hat das Tennis-Turnier in Auckland gewonnen. Die Deutsche setzte sich am Sonntag im Finale gegen die als Nummer eins gesetzte Dänin Caroline Wozniacki mit 6:4,7:6(4) durch und feierte damit ihren dritten Turniersieg in Folge. Der Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte war ihr 14. Match-Sieg en suite.

Dennoch legt Görges vor dem Start der Australian Open in Melbourne am 15. Jänner noch eine kleine Pause ein. Die 29-Jährige sagte wegen einer Knieblessur ihre Teilnahme am Turnier in Sydney in dieser Woche ab. (APA)