Melbourne – Die Zweifel an der Teilnahme von Rafael Nadal am Australian Open scheinen ausgeräumt zu sein. Der Tennis-Weltranglisten-Erste startet am Dienstag in Melbourne zum Exhibition-Turnier „Kooyong Classic“, das er als Vorbereitung nutzt. Da er seine Verletzung am rechten Knie nicht früh genug hatte auskurieren können, musste sich Nadal vom Vorbereitungsturnier in Brisbane zurückziehen.

Die Zusage für die Exhibition, an der auch Novak Djokovic teilnimmt, deutet darauf hin, dass Nadal rechtzeitig vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres spielbereit sein wird. Djokovic seinerseits spielt ab Dienstag erstmals seit vergangenem Juli, als er sich eine Ellbogenverletzung zuzog. (APA)