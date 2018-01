Von Daniel Suckert

Innsbruck – Eigentlich hatten alle mit einem Durchmarsch von Meister Berlin gerechnet. Doch es kam heuer in der deutschen Volleyball-Bundesliga ganz anders. Friedrichshafen lächelt mit einer unglaublichen Bilanz von der Tabellenspitze: acht Spiele, acht Siege und nur drei verlorene Sätze (24:3).

„Sie machen so wenige Fehler, verlieren vielleicht einmal einen Satz und dann marschieren sie einfach weiter, als wäre nichts gewesen“, weiß der Hypo-Headcoach Stefan Chrtiansky um die Qualitäten des noch ungeschlagenen Clubs. „Aber jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Wir haben alle Chancen.“

Vor allem erhoffen sich die Tiroler in ihrem neuen Heim, der Olympiahalle, einen Vorteil. Die große Halle liegt nicht allen Teams. „Und wir können frei von der Leber weg aufspielen“, fügte der Slowake an.

Im ersten Duell konnte Hypo gerade einmal einen Satz in Friedrichshafen (1:3) gewinnen. In den anderen Durchgängen waren die Dunkelblauen nur Passagier. Die Hoffnungen sind trotzdem da im Lager der Innsbrucker. Denn das Team von Headcoach Chrtiansky hat am Wochenende gegen die Netzhoppers mit 3:0 gewonnen und liegt mit 18 Punkten auf dem anvisierten fünften Platz. Chrtiansky: „Spiele wie diese musst du einfach genießen und da sein, wenn sich was auftut.“

Fraglich ist noch sein Sohn, Stefan Chrtiansky jr. Der ist angeschlagen. Bitter, denn der Junior war in fast allen bisherigen Spielen der Top-Scorer auf Seiten der Tiroler. Und das nach den schwierigen Jahren nach seiner schweren Knieverletzung vor vier Jahren. Das Springen, das Landen – die alltäglichen Dinge waren nicht mehr ohne Kopfkino zu bewältigen. „Es freut mich für ihn, aber er wird noch etwas Zeit brauchen.“

Die Aufbauarbeiten sind seit Sonntag in vollem Gange. Marketingchef Christian Sigl erklärte gestern: „Wir verladen gerade mit dem Sattelschlepper elf Tonnen an Boden. Morgen beginnt der Aufbau in der Halle, abends wird bereits trainiert. Der Zeitplan ist straff.“ Die Vorfreude auf das Volleyball-Spektakel dafür um so größer.