Von Tobias Waidhofer

Wien – Nein, zu den Aushängeschildern des österreichischen Handball-Nationalteams zählt Thomas Kandolf (noch) nicht. Deshalb durfte der Tiroler bei der Verabschiedung am Dienstag im Wiener Haus des Sports durch Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache auch eine ruhige Kugel schieben.

„Es war nicht viel für mich zu tun. Ich musste nur kurz in die Kamera grinsen“, witzelte der einzige Tiroler im 17-Mann-Kader für die Handball-EM in Kroatien (12. bis 28. Jänner), nachdem er dem Sportminister die Hand geschüttelt und sich dann bei einer Tasse Kaffee gemütlich die Pressekonferenz zu Gemüte geführt hatte. Die Vorfreude steige jedenfalls von Tag zu Tag.

„Nicht so blöd angestellt“

Bei den verloren gegangenen Tests gegen Tschechien (23:26, 21:35) und knapp zehn Minuten Spielzeit hätte sich Kandolf laut Eigendefinition „nicht so blöd angestellt“. ÖHB-Hoffnungsträger für eine erfolgreiche EM sind freilich andere wie Nykola Bilyk (THW Kiel), Robert Weber (SC Magdeburg) oder Keeper Thomas Bauer (Massy Essone/FRA). Mit Raul Santos fällt eine Offensivwaffe verletzt aus.

Sportlich wollte sich Teamchef Patrekur Johannesson von den zwei Testspiel-Niederlagen gegen Tschechien nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Ich glaube an diese Mannschaft.“ Entscheidend werde das Auftaktmatch am Freitag (18 Uhr) gegen Weißrussland sein. „Das haben wir auch intern so kommunziert. Wir beginnen die EM gleich mit einem Endspiel“, weiß Kandolf. Denn Siege gegen das Star-Ensemble Frankreich und Vizeweltmeister Norwegen wären in die Kategorie „Sensation“ einzuordnen. Deshalb könnte eine Niederlage gegen Weißrussland das frühe Aus bedeuten.

„Wir haben nur Weißrussland im Kopf“, bestätigt auch Teamchef Patrekur Johannesson, der auf einen alten Bekannten treffen wird, denn den weißrussischen Coach Iouri Chevtsov kennt der Isländer bestens aus seiner aktiven Zeit. „Er war damals in Essen mein Trainer und ist mein absolutes Vorbild.“ Doch Österreich will in die Hauptrunde (Top drei), deshalb muss der Schüler (Johannesson) dem Lehrer (Chevtsov) auf dem Weg dahin ein Bein stellen.

Als Top-Favoriten gelten bei der 13. EM-Auflage Olympiasieger Dänemark, ÖHB-Gruppengegner Frankreich sowie Kroatien, Spanien und Norwegen – und natürlich Titelverteidiger Deutschland. „Wir sind vom Jäger zum Gejagten geworden“, weiß der deutsche Verbandspräsident Andreas Michelmann. Allerdings enttäuschte die DHB-Auswahl vor einem Jahr bei der WM mit dem Achtelfinal-Aus.

PSG-Stars führen ihre Nationen an

Setzen können die nördlichen Nachbarn bei der Mission Titelverteidigung auf „den besten Linksaußen der Welt“ (O-Ton DHB-Teammanager Oliver Roggisch) Uwe Gensheimer. Das Potenzial, dem europäischen Titelkampf ihren Stempel aufzudrücken, haben aber auch andere Akteure: zum Beispiel der dreifache Welthandballer Nikola Karabatic (Frankreich), der Däne Mikael Hansen oder Norwegens Megatalent Sander Sargosen. Pikant: Alle genannten Akteure spielen gemeinsam für den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Star-Potenzial weisen außerdem der Kroate Domogaj Duvnjak und Spaniens Alex Dujshebaew auf.

Namen, die bei Thomas Kandolf Gänsehaut auslösen: „Ich kann es kaum erwarten, EM-Luft zu schnuppern.“ Die Tiroler Handball-Familie wird mit ihm sein ...