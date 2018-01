Arequipa – Daniel Elena, Beifahrer des am Mittwoch ausgeschiedenen französischen Geheimfavoriten Sebastien Loeb, hat bei der Rallye Dakar einen Bruch des Steißbeins erlitten. Das berichtete der Monegasse nach der fünften Etappe, auf der der Peugeot des Duos in den Dünen Perus in ein Loch gestürzt und liegen geblieben war. Elena zeigte sich aber optimistisch, im März in der Rallye-WM wieder dabei zu sein. (APA/AFP)