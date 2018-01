Melbourne – Der sechsfache Australian-Open-Sieger Novak Djokovic hat seine Ellbogenverletzung kurz vor Beginn des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres „noch nicht zu 100 Prozent“ ausgeheilt. Das sagte der frühere Weltranglisten-Erste am Samstag in Melbourne. „Aber es ist auf dem Level, dass ich spielen kann. Und es wird von Tag zu Tag besser“, fügte der „Djoker“ an. Die Ärzte haben ihm grünes Licht gegeben.

Sein Antreten bestätigt hat Stan Wawrinka, nachdem der Schweizer zuletzt beim „Tie Break Tens“ für das Duell mit Thiem kurzfristig abgesagt hatte. Der Eidgenosse hat wie Djokovic seit Wimbledon im Juli bzw. etwas mehr als ein halbes Jahr nicht mehr auf der Tour gespielt. Wawrinka litt an Knieproblemen. „Ich fühle mich besser, auch wenn ich körperlich noch nicht auf dem Niveau bin, das ich mir wünsche“, gab „Stan the Man“ nun bekannt.

Die Deutsche Angelique Kerber hat ihren äußerst starken Einstieg in die neue Tennis-Saison vorerst mit einem Finalsieg in Sydney gekrönt. Nachdem sie schon beim Hopman-Cup in Perth unbesiegt geblieben war, hat die Australian-Open-Siegerin 2016 am Samstag mit einem 6:4,6:4 gegen die Australierin Ashleigh Barty ihren ersten Titel auf der Tour seit den US Open 2016 und ihren insgesamt elften geholt. (APA)