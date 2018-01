New York/Miami – Dank 48 Punkten von Basketball-Star Anthony Davis haben die New Orleans Pelicans am Sonntag nach zwischenzeitlichem 19-Punkte-Rückstand noch einen 123:118-Sieg nach Verlängerung bei den New York Knicks gefeiert. Miami Heat fixierte indes mit dem klaren 97:79-Heimerfolg über die Milwaukee Bucks den bereits siebenten NBA-Sieg en suite. Topscorer für Miami war einmal mehr Goran Dragic mit 25 Punkten.

Sonntag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Miami Heat - Milwaukee Bucks 97:79, New York Knicks - New Orleans Pelicans 118:123 n.V., Phoenix Suns - Indiana Pacers 97:120, Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 120:103