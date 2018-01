Paris – Der vierfache Tour-Sieger Chris Froome soll von seinem Team Sky bis zum Ende der Untersuchungen um vermeintliches Doping suspendiert werden. Dies meinte Weltverbands-Präsident David Lappartient in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Telegramme. Froome wurde bei der von ihm gewonnenen Vuelta im Vorjahr mit einem deutlich erhöhten Wert des Asthmamittels Salbutamol im Urin erwischt.

„Team Sky sollte Froome suspendieren. Ohne auf die Schuldfrage Bezug zu nehmen wäre es einfacher für alle“, meinte der seit September an der UCI-Spitze stehende Lappartient. „Unabhängig davon, was ich denke, ist das der Wunsch der Fahrer“, betonte der Franzose außerdem. In den Augen der Öffentlichkeit sei Froome laut seiner Einschätzung „ohnedies schuldig“.

Froome droht eine Sperre, wie sie in vergleichbaren Fällen Alessandro Petacchi (2008) und Diego Ulissi (2014) erhalten hatten. Der Brite, der eine Doping-Absicht bestreitet und auf seine Asthmaerkrankung verweist, will beim Giro (4. bis 27. Mai) und bei der Frankreich-Rundfahrt (7. bis 29. Juli) an den Start gehen. (APA/Reuters)